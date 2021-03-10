Тренер "Рейнджерс" рассчитывает 10 марта получить новую информацию по ситуации с Панариным

ТАСС, 10 марта. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн рассчитывает в среду получить новую информацию по ситуации с форвардом команды Артемием Панариным. Комментарий специалиста приводит газета Newsday.

20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации был выведен из состава и пропустил уже восемь встреч.

"Мы постоянно с ним разговариваем, - сказал Куинн. - Его сейчас здесь нет, так что, возможно, в среду все изменится и мы узнаем больше".

Панарину 29 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин набрал 95 очков (32 шайбы + 63 передачи) и был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.

В НХЛ Панарин также выступал за "Чикаго" (2015-2017) и "Коламбус" (2017-2019). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ), набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел 405 матчей, набрав 433 (153+280) очка. Панарин является воспитанником челябинского хоккея, в КХЛ он выступал за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА.