Драчев считает, что Клебо не надо было дисквалифицировать за инцидент с Большуновым

В гонке Клебо финишировал первым, но жюри соревнований дисквалифицировало его после протеста сборной России. Норвежский лыжник при выходе на финишную прямую помешал лидеру гонки Александру Большунову, его действия привели к тому, что российский лыжник сломал палку и потерял скорость перед финишным рывком. В итоге Большунова сумел обогнать еще один норвежец - Эмиль Иверсен, который и был признан победителем марафона. Норвежская сторона подала апелляцию на дисквалификацию, она должна быть рассмотрена на этой неделе.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Действия норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в финишном створе марафонской дистанции на чемпионате мира в Оберстдорфе не тянули на дисквалификацию. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"Мое личное мнение заключается в том, что Клебо не надо было дисквалифицировать, - сказал Драчев. - В том инциденте оба нарушали, Большунов же выталкивал Клебо. Куда тому было деваться? Не в забор же улетать, выбирать коридор у него возможности не было. В том эпизоде оба сделали друг другу "комплимент", результатом чего и стала сломанная палка".

"Что добились этим протестом? Поменяли бронзу на серебро? При этом сняли с гонки человека, который отбежал 50 км. Что в этом хорошего? На мой взгляд, можно было ограничиться тем, что показать обоим желтые карточки", - добавил он.

Драчев не согласен с мнением, что Большунову стоит вручить вторую золотую медаль, поскольку он не мог на равных бороться с Иверсеном. "Если бы на финише их разделяли несколько сантиметров, то тогда можно было бы вручить две золотые медали, но не в такой ситуации", - сказал четырехкратный чемпион мира.

"У каждого человека будет своя правда. Специалисты и тренеры норвежской команды будут защищать Клебо, наши, особенно те, кто часто дают комментарии, будут защищать Большунова, в том числе из патриотических соображений. Победителем из этой истории вышел только один человек - Иверсен. Поэтому я не вижу смысла в этом протесте", - заключил он.