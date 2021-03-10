Российский фристайлист Максим Буров стал двукратным чемпионом мира в акробатике

ТАСС, 10 марта. Россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу. Соревнования проходят в Алма-Ате.

Результат 22-летнего Бурова составил 135,00 балла. Вторым стал американец Кристофер Лиллис (133,50), третьим - россиянин Павел Кротов (127,50). Старший брат Бурова Илья Буров показал пятый результат (83,00).

Буров стал двукратным чемпионом мира, первую золотую медаль он выиграл в 2019 году. Также в его активе бронза мирового первенства (2019) в командных соревнованиях, золото и бронза Универсиады в Красноярске. Для 28-летнего Кротова эта медаль стала первой на чемпионатах мира.

Чемпионат мира в Алма-Ате завершится 11 марта.