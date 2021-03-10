Матч "Манчестера Сити" и "Боруссии" из Мёнхенгладбаха в Лиге чемпионов пройдет в Венгрии

ТАСС, 10 марта. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и германской "Боруссией" из Мёнхенгладбаха пройдет в Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый матч, который должен был пройти в Германии, также состоялся в Будапеште 24 февраля. "Манчестер Сити" одержал победу со счетом 2:0. Ответная игра запланирована на 16 марта.

Перенос связан с тем, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. В случае поездки на ответный матч в Англию футболисты и тренерский штаб "Боруссии" были бы вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Германию.

По причине ограничений перемещений между европейскими странами ранее были перенесены первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия), "Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия), а также ответная игра в паре "Ливерпуля" и "Лейпцига".