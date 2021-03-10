Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча

ТАСС, 10 марта. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе после отказа француза Ришара Гаске от участия в матче второго круга.

В 1/4 финала Рублев, который посеян на турнире под третьим номером, встретится с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем (46-я ракетка мира) и южноафриканцем Ллойдом Харрисом (84). Рублев начал турнир со второго круга благодаря тому, что обладает высоким номером посева.

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.