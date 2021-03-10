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Зимние олимпийские виды спорта

Курашов: фристайлист Буров безошибочно исполнил прыжок в финале чемпионата мира

Буров завоевал золотую медаль в лыжной акробатике

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Максим Буров без ошибок выполнил прыжок в финале чемпионата мира по лыжной акробатике. Об ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу. Соревнования проходят в Алма-Ате. Вторым стал американец Кристофер Лиллис, третьим - россиянин Павел Кротов.

"Илья Буров (старший брат Максима Бурова - прим. ТАСС) ошибся в финале, была очень серьезная битва. Мы считаем, что Пашу Кротова все-таки засудили, немного придержали очки. Он должен был бороться с Максимом Буровым за чемпионство или как минимум завоевать серебро. Но это спорт", - сказал Курашов.

"Максим подтвердил свое чемпионство, выполнил прыжок без ошибок. Повторюсь, борьба в финале была очень сильной. И, конечно, мы очень довольны золотой медалью", - добавил собеседник агентства.

Буров стал двукратным чемпионом мира, первую золотую медаль он выиграл в 2019 году.

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Зимние олимпийские виды спорта
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