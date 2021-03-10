Российская премьер-лига в мае проведет заседание комиссии по лицензированию клубов ФНЛ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига намерена провести в мае заседание комиссии по лицензированию клубов первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), претендующих на выход в высший дивизион. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

В среду прошла рабочая встреча президента РПЛ Сергея Прядкина, директора департамента по проведению соревнований Евгения Савина, руководителей других подразделений РПЛ с представителями семи клубов ФНЛ: самарских "Крыльев Советов", "Нижнего Новгорода", "Оренбурга", московских "Торпедо" и "Велеса", владикавказской "Алании" и калининградской "Балтики".

"Цель совещания - больше просветительская. Информацию от клубов приняли к сведению. Выезд комиссии РПЛ по стадионам запланирован на март-апрель. В начале мая - заседание комиссии", - сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ.

В ходе совещания представители РПЛ рассказали клубам ФНЛ о направлениях и целях развития премьер-лиги, а также об основных принципах лицензирования и критериях в РПЛ, которые включают в себя инфраструктурный и кадрово-административный принципы. Представители ФНЛ сообщили о степени готовности своих клубов для участия в РПЛ в случае выхода в высший дивизион.