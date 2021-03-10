Состав молодежной сборной России по футболу на Евро-2021 объявят 15 марта

"Список игроков будет назван после окончания матчей ближайшего тура (игры 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с 12 по 14 марта - прим. ТАСС) в понедельник утром", - сообщили в пресс-службе молодежной сборной России.

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу объявит состав команды для участия в групповом турнире чемпионата Европы 2021 года 15 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Впервые с 2013 года. Кто вывел молодежную сборную России по футболу на чемпионат Европы

Молодежный чемпионат Европы примут Венгрия и Словения, участие в нем примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта. Молодежная сборная России начнет подготовку к выступлению на турнире 17 марта, сбор на базе в Новогорске продлится до 21 марта, после чего команда отправится в Венгрию. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе команды, 17 марта на базе соберутся тренерский и административный штабы, а футболисты будут приезжать после завершения матчей 23-го тура Тинькофф-РПЛ (17-19 марта).

Плей-офф молодежного чемпионата Европы пройдет с 31 мая по 6 июня. В 1/4 финала турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи группового этапа в конце марта пройдут без зрителей, решение о допуске болельщиков на игры плей-офф примут позднее.

Российская сборная под руководством Михаила Галактионова вышла на Евро-2021, заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда впервые с 2013 года выступит в финальной стадии европейского первенства, которое проводится каждые два года. Российская команда в четвертый раз (с 1992 года) выступит на чемпионате Европы. В 1994 и 1998 годах россияне доходили до четвертьфинала турнира.

Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии. Первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в городе Дьёр. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).