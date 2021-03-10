МОК не будет вмешиваться в дело о дополнительном наказании Большунову за инцидент с Мяки

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается предпринимать какие-либо действия по ситуации с дополнительным наказанием россиянину Александру Большунову за инцидент с финским лыжником Йони Мяки. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

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Президент Ассоциации лыжных видов спорта России, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что российская сторона направила МОК жалобу, в которой указала на нарушения, допущенные при вынесении дополнительного наказания Большунову. Независимый комиссар по этике и соответствию Международной федерации лыжного спорта (FIS) Стефан Нетцле перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе назначил Большунову испытательный срок.

"Письмо получено, ситуация проанализирована и, судя по всему, будет рассмотрена в соответствии с процедурами FIS. У МОК нет юрисдикции", - сообщили в международном комитете.

Испытательный срок предполагает, что Большунов будет отстранен на два этапа Кубка мира, если на ближайших соревнованиях вновь продемонстрирует неспортивное поведение.

Инцидент между Большуновым и Мяки произошел во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти. В финишном створе Мяки задел лыжу Большунова, сбив его с темпа. В ответ российский лыжник отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финна. Результат российской команды аннулировали.