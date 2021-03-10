Российская теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 7:5 в пользу 19-летней россиянки. В четвертьфинале она встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (63-я ракетка мира), которая в третьем круге обыграла россиянку Светлану Кузнецову. Во втором круге Бенчич выиграла у россиянки Вероники Кудерметовой, которая в первом круге оказалась сильнее соотечественницы Анастасии Павлюченковой.

Потапова занимает 88-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

Бенчич 24 года, она была посеяна на турнире под шестым номером, занимает 12-е место в мировом рейтинге. В ее активе четыре титула, она выходила в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.