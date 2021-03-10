Главный тренер сборной Уэльса по футболу Гиггз пропустит мартовские матчи из-за следствия

ТАСС, 10 марта. Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз не сможет руководить командой в мартовских матчах из-за расследования уголовного дела по подозрению в избиении девушки. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Уэльса (FAW).

Осенью 2020 года Гиггз был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений своей девушке, но позже был отпущен под залог.

"Гиггз и FAW договорились, что специалист не будет руководить командой в тренировочном процессе и официальных матчах в марте", - говорится в сообщении федерации. Исполнять обязанности главного тренера в этих играх будет Роберт Пейдж.

Футболистам сборной Уэльса в марте предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022 с командами Бельгии и Чехии 24 и 30 марта соответственно и товарищескую встречу с мексиканцами 27 марта.

Гиггзу 47 лет, на протяжении всей футбольной карьеры Гиггз выступал за "Манчестер Юнайтед", проведя за команду 672 матча, в которых отметился 114 голами. Он стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, дважды - в Лиге чемпионов и один раз - на клубном чемпионате мира. С 2014 по 2016 год работал в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед". В январе 2018 года Гиггз возглавил сборную Уэльса.