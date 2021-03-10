СМИ: Нортуг будет отбывать наказание за хранение кокаина в наркотической клинике

В декабре Нортуг был приговорен к семи месяцам тюрьмы, но ему было разрешено отбыть этот срок в наркологической клинике. Также он был пожизненно лишен водительских прав.

В ходе судебного процесса норвежцу вменялись нарушения по двум пунктам - превышение скорости и хранение наркотиков. Ранее полиция сняла с него подозрения в том, что он находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ, когда его в августе остановили полицейские. В анализе крови, взятом у него 13 августа после того, как его остановил полицейский патруль за езду на скорости свыше 200 км в час на участке с ограничением в 80 км в час, не было найдено следов наркотических веществ. Также в его доме был обнаружен кокаин.

Нортугу 35 лет, он является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года (командный спринт и гонка на 50 км классическим стилем), также на той Олимпиаде он завоевал серебряную медаль в эстафете и бронзовую награду в личном спринте. Норвежец становился победителем 13 гонок на чемпионатах мира 13.