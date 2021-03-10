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Бокс

Российский боксер Беспутин 20 марта проведет бой с аргентинцем Вероном в Москве

В этот день также состоится поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дайнесом

ТАСС, 10 марта. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Беспутин проведет бой с аргентинцем Максимилиано Вероном 20 марта в Москве на арене "Мегаспорт". Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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В этот день также проведут бой чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Артур Бетербиев и немец Адам Дайнес.

Беспутин был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. После обнаружения в его допинг-пробе запрещенных веществ россиянин был лишен титула. Он не выступал с 2019 года.

Беспутину 29 лет, он является чемпионом России (2012) и Европы (2013), серебряным призером Европейских игр (2015). В его активе 14 поединков, среди которых 13 побед (9 - нокаутом). Один бой признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Верона 12 побед (4 - нокаутом), три поражения и одна ничья.

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