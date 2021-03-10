Матыцин: фристайлист Максим Буров подтвердил класс и уверенно победил на чемпионате мира

ТАСС, 10 марта. Россиянин Максим Буров подтвердил высокий класс и своей победой на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике доказал, что остается сильнейшим в мире. Результаты российской команды вселяют надежду на успешное выступление на Олимпийских играх в Пекине, считает министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

В среду россияне завоевали три медали в лыжной акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате. Максим Буров стал чемпионом мира, а Павел Кротов и Любовь Никитина завоевали бронзовые награды.

"Поздравляю Максима Бурова с победой в лыжной акробатике на чемпионате мира, - сказал Матыцин. - Для нашего спортсмена это уже вторая золотая награда, выигранная на мировых первенствах, он уже побеждал на прошлом чемпионате мира, прошедшем в 2019 году. На соревнованиях в Алма-Ате Максим Буров подтвердил свой класс и уверенно обошел в финале всех соперников, доказав всем, что по-прежнему является сильнейшим в мире".

"Поздравляю также Павла Кротова и Любовь Никитину, которые принесли нашей команде бронзовые медали в лыжной акробатике. Высокие результаты российских спортсменов в этой дисциплине вселяют надежду на их удачное выступление на предстоящих через год зимних Олимпийских играх в Пекине", - добавил министр.

Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), под флагом Олимпийского комитета России.

Турнир в Казахстане завершится командными соревнованиями 11 марта. Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля 2022 года.