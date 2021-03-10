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ATP

Карацев проиграл Тиму во втором круге теннисного турнира в Дохе

Россиянин уступил четвертой ракетке мира со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 2:6

ТАСС, 10 марта. Россиянин Аслан Карацев уступил австрийцу Доминику Тиму во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего австрийца, посеянного на турнире под первым номером. В следующем матче Тим сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута, имеющего пятый номер посева.

Карацеву 27 лет, он занимает 45-е место в рейтинге ATP. Это его первый турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2021, где он дошел до полуфинала. Тим идет на четвертой строчке мирового рейтинга, является победителем 17 турниров ATP, в том числе открытого чемпионата США (2020).

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.

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