Томаса Баха переизбрали на пост президента Международного олимпийского комитета

ТАСС, 10 марта. Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом было объявлено в ходе 137-й сессии МОК.

Немец был единственным кандидатом на пост главы организации. За его переизбрание проголосовали 93 человека, против - один.

"Дорогие друзья и коллеги, хочу поблагодарить вас от всего сердца, - сказал Бах. - Это невероятно, учитывая реформы и трудности, через которые нам пришлось пройти. Я хочу возглавлять МОК в соответствии с моим предвыборным девизом "Единство в многообразии" и быть президентом для всех вас, это обязательство относится ко второму и заключительному моему сроку. Мы можем жить в соответствии с нашим олимпийским девизом "Быстрее, выше, сильнее".

Также Бах предложил добавить слово "вместе" к девизу "Быстрее, выше, сильнее".

Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. Немец становился олимпийским чемпионом в фехтовании (1976). В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.