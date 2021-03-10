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Летние олимпийские виды спорта

Жуков: у России всегда хорошие и доверительные отношения с президентом МОК Бахом

Бах в среду был переизбран на 137-й сессии МОК
Президент МОК Томас Бах и почетный президент ОКР Александр Жуков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент МОК Томас Бах и почетный президент ОКР Александр Жуков
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская Федерация всегда сохраняет хорошие и доверительные отношения с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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Бах в среду был переизбран на пост президента МОК на 137-й сессии организации.

"Переизбрание говорит о признании заслуг Томаса Баха как президента МОК. У нас всегда с Бахом были хорошие и доверительные отношения, - сказал Жуков. - Хочу его поздравить с переизбранием, он ведет большую работу по укреплению международного олимпийского движения, несмотря на все трудности, с которыми он сталкивается, в том числе перенос Игр из-за коронавируса. За годы работы Томасу Баху удалось существенно расширить и укрепить олимпийское движение".

Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. Немец становился олимпийским чемпионом в фехтовании (1976). В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.

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