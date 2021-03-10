Состав сборной России по футболу на матчи отбора чемпионата мира будет объявлен 15 марта

ТАСС, 10 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу объявит состав на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Что нужно знать об отборочном турнире к ЧМ-2022 по футболу

Долгий путь до Катара. Что нужно знать об отборочном турнире к ЧМ-2022 по футболу

Сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 24 марта, в этот день российские футболисты в гостях сыграют с командой Мальты. 27 марта сборная России в Сочи примет команду Словении, 30 марта в гостях встретится со сборной Словакии.

Сборная России выступает в отборочной группе H, где также сыграют команды Кипра и Хорватии.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. От Европы на турнире сыграют 13 команд. Победители 10 групп попадут на мировое первенство напрямую, команды, которые займут вторые места, сыграют в плей-офф за право принять участие в чемпионате мира.