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ЧМ-2022 по футболу

Состав сборной России по футболу на матчи отбора чемпионата мира будет объявлен 15 марта

Россияне стартуют в квалификационном турнире мирового первенства 24 марта матчем с командой Мальты
Футболисты сборной России Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу объявит состав на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 24 марта, в этот день российские футболисты в гостях сыграют с командой Мальты. 27 марта сборная России в Сочи примет команду Словении, 30 марта в гостях встретится со сборной Словакии.

Сборная России выступает в отборочной группе H, где также сыграют команды Кипра и Хорватии.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. От Европы на турнире сыграют 13 команд. Победители 10 групп попадут на мировое первенство напрямую, команды, которые займут вторые места, сыграют в плей-офф за право принять участие в чемпионате мира.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
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