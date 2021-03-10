Исинбаева: Бах выполнил все поставленные задачи на посту президента МОК

ТАСС, 10 марта. Переизбранный на новый срок президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах за годы управления организацией выполнил все поставленные задачи. Такое мнение на 137-й сессии МОК выразила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева.

67-летний Бах возглавляет МОК с 2013 года. В среду он был переизбран на новый четырехлетний срок.

"В первую очередь хочу поздравить вас с переизбранием. Вчера я осознала, какая огромная работа была проделана вами за время первого вашего президентского срока. Когда в 2016 году я была избрана в комиссию спортсменов, мне было сложно представить, что происходит в МОК. И сейчас я рада видеть, что все задачи, которые вы поставили перед собой в самом начале, были достигнуты", - отметила Исинбаева.

"Надеюсь, что сегодня вы будете спать крепко, потому что завтра будет новый день и открыта новая страница вашего президентства. Уже завтра вы должны забыть все, что было сделано и достигнуто, поскольку вам предстоит решать новые задачи. Надеюсь, следующие четыре года вашего президентства будут спокойными, стабильными и предсказуемыми. Наша комиссия спортсменов готова вам во всем помогать", - добавил она.

Бах является олимпийским чемпионом в фехтовании 1976 года. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.