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Летние олимпийские виды спорта

Исинбаева: Бах выполнил все поставленные задачи на посту президента МОК

В среду немец был переизбран на новый четырехлетний срок
Елена Исинбаева Стоян Васев/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Стоян Васев/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Переизбранный на новый срок президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах за годы управления организацией выполнил все поставленные задачи. Такое мнение на 137-й сессии МОК выразила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева.

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67-летний Бах возглавляет МОК с 2013 года. В среду он был переизбран на новый четырехлетний срок.

"В первую очередь хочу поздравить вас с переизбранием. Вчера я осознала, какая огромная работа была проделана вами за время первого вашего президентского срока. Когда в 2016 году я была избрана в комиссию спортсменов, мне было сложно представить, что происходит в МОК. И сейчас я рада видеть, что все задачи, которые вы поставили перед собой в самом начале, были достигнуты", - отметила Исинбаева.

"Надеюсь, что сегодня вы будете спать крепко, потому что завтра будет новый день и открыта новая страница вашего президентства. Уже завтра вы должны забыть все, что было сделано и достигнуто, поскольку вам предстоит решать новые задачи. Надеюсь, следующие четыре года вашего президентства будут спокойными, стабильными и предсказуемыми. Наша комиссия спортсменов готова вам во всем помогать", - добавил она.

Бах является олимпийским чемпионом в фехтовании 1976 года. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.

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