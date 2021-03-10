"Металлург" обыграл "Барыс" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 марта. Магнитогорский "Металлург" дома обыграл со счетом 5:1 "Барыс" из Нур-Султана в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 373 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Мозякин (2-я минута), Николай Прохоркин (16), Николай Голдобин (28), Тэйлор Бек (36) и Деннис Расмуссен (37). У "Барыса" отличился Кертис Волк (31). После пятой пропущенной шайбы голкипер "Барыса" Йони Ортио был заменен на Хенрика Карлссона.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Металлурга". Магнитогорский клуб выиграл первый матч в Магнитогорске (7:4) и третий в Нур-Султане (2:1), на счету "Барыса" победа во второй встрече в Магнитогорске (2:1 ОТ) и четвертой в Нур-Султане (4:2). Следующая встреча пройдет в столице Казахстана 12 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Металлург" одержал победы в трех. В плей-офф команды встретились в четвертый раз. В сезоне-2019/20 "Барыс" в первом раунде впервые выиграл серию плей-офф у "Металлурга" (4-1), в 2012 году казахстанский клуб уступил в первом раунде (3-4), в 2017-м - во втором (0-4).

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).