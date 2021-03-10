Почетный президент ОКР Смирнов назвал переизбрание Баха абсолютно заслуженным

В среду в ходе 137-й сессии МОК Бах был переизбран на новый четырехлетний срок.

"Бах - это выдающийся деятель международного спортивного движения, и очень важно, что он пришел в МОК на волне демократических новаций, которые произошли после конгресса МОК 1971 года, - сказал Смирнов. - Они стали очень важным шагом, в том числе дав возможность представителям всех категорий и в особенности спортсменам принимать участие в олимпийском движении. Бах формировал первую комиссию спортсменов, был ее членом и тем самым не только утвердил свой титул олимпийского чемпиона, но и зарекомендовал себя как деятель. Он стал для спортсменов маяком, показав им возможности продолжать карьеру уже как функционеры, это очень важно".

Бах был единственным кандидатом на пост главы организации, за его переизбрание проголосовали 93 человека, против - один. "Он был и президентом НОК Германии - одного из самых авторитетных и сильных и не только со спортивной точки зрения, но и с точки зрения вклада, который он вносил и вносит в сам олимпизм и его философию. Сейчас как никогда нужна стабильность, и его переизбрали абсолютно заслуженно - такого дружного голосования я не вспомню. Есть полная уверенность, что он и в дальнейшем будет достойно возглавлять [МОК]", - отметил почетный президент ОКР.

"Он всегда оказывал поддержку российскому олимпийскому движению и очень высоко ценил его роль в международном олимпийском сообществе. И я уверен в том, что Бах заинтересован в скорейшем восстановлении полноценного олимпийского статуса нашей сборной. Для нас его переизбрание - положительный фактор", - добавил Смирнов.

Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. Немец становился олимпийским чемпионом в фехтовании (1976). В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.