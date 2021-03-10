Российская гимнастка Победушкина заняла первое место на международном турнире в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Победушкина стала победительницей международного турнира по художественной гимнастике, который прошел 10 марта в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Победушкина в сумме многоборья набрала 99,500 балла, второе место заняла ее соотечественница Ирина Анненкова (95,150), третий результат у представительницы Латвии Елизаветы Полстяной (93,800). Лидеры сборной России Арина и Дина Аверины в этом турнире участия не принимали.

Соревнования проходили в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, были разыграны медали в индивидуальном многоборье среди взрослых гимнасток (сеньорок) и юниорок. В соревнованиях принимали участие 23 гимнастки, представляющие Россию, Сербию, Швейцарию, Армению, Францию, Грузию, Киргизию, Латвию, Узбекистан и Южную Корею.