{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российская гимнастка Победушкина заняла первое место на международном турнире в Москве

Лидеры сборной России по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины в соревнованиях участия не принимали
Мария Победушкина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мария Победушкина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Победушкина стала победительницей международного турнира по художественной гимнастике, который прошел 10 марта в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики.

На эту тему
Арина Аверина выиграла чемпионат России по художественной гимнастике в личном многоборье

Победушкина в сумме многоборья набрала 99,500 балла, второе место заняла ее соотечественница Ирина Анненкова (95,150), третий результат у представительницы Латвии Елизаветы Полстяной (93,800). Лидеры сборной России Арина и Дина Аверины в этом турнире участия не принимали.

Соревнования проходили в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, были разыграны медали в индивидуальном многоборье среди взрослых гимнасток (сеньорок) и юниорок. В соревнованиях принимали участие 23 гимнастки, представляющие Россию, Сербию, Швейцарию, Армению, Францию, Грузию, Киргизию, Латвию, Узбекистан и Южную Корею.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
ATP
Теннисист Федерер выиграл первый матч после более чем годичного перерыва
Швейцарец не выходил на корт после Australian Open - 2020
Читать полностью