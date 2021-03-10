Пилипчук покинет пост главного тренера команды "Спартак-2"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Главный тренер команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Спартак-2" Роман Пилипчук покинет свой пост. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

В среду "Спартак-2" уступил "Нефтехимику" со счетом 0:1 в матче 29-го тура ФНЛ. Красно-белые набрали 35 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

"Пилипчук покинет свой пост. Кто будет вместо, пока неизвестно", - сказал Фетисов.

Пилипчук возглавляет "Спартак-2" с января 2020 года. С 2016 по 2018 год он входил в тренерский штаб основной команды московского клуба, вместе с которой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Пилипчук начал тренерскую деятельность в 2008 году, он возглавлял молдавскую "Дачию", украинский "Олимпик", латвийский "Спартак" и молодежную сборную Таджикистана, работал в тренерском штабе ярославского "Шинника", московских клубов "Динамо" и "Спартак", грозненского "Ахмата", был старшим тренером калининградской "Балтики" и сборной Таджикистана, а также главным тренером минского "Динамо".