Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо по его просьбе

ТАСС, 10 марта. Федерация лыжных видов спорта Норвегии отозвала апелляцию на решение о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо в гонке на 50 км на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом сам спортсмен сообщил телеканалу NRK.
В воскресенье Клебо финишировал первым в марафоне, но позднее был дисквалифицирован после протеста сборной России. В борьбе с ним на финишной прямой сломал палку лидировавший на тот момент Александр Большунов, из-за чего россиянин стал третьим, а еще один норвежец Эмиль Иверсен - вторым. После дисквалификации золотая медаль досталась Иверсену, серебряная - Большунову, бронзовая - норвежцу Симену Крюгеру.
"Я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно. Я хочу думать позитивно и забыть об этом. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как привередливого лыжника", - сказал Клебо.
"Я продолжаю считать, что не сделал ничего плохого, никому не создавал помех. Но я просто не могу продолжать дело с апелляцией, независимо от конечного результата, я хочу сказать "стоп", я уведомил ассоциацию о своем решении. Я хочу, чтобы Эмиль [Иверсен] получил свою славу как настоящий победитель, он очень хороший друг, заслуживает уважения. И я с нетерпением жду встречи с Большуновым, хочу его поздравить, мы будем соревноваться еще много лет, хорошо, что у нас с ним очень хорошие отношения", - отметил 24-летний спортсмен.
Клебо на прошедшем чемпионате мира завоевал три золотые медали, всего в его активе шесть побед на мировых первенствах, а также три золотые награды Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.