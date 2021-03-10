Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо по его просьбе

В воскресенье норвежец финишировал первым в марафоне на чемпионате мира, но был наказан после рассмотрения протеста со стороны сборной России

ТАСС, 10 марта. Федерация лыжных видов спорта Норвегии отозвала апелляцию на решение о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо в гонке на 50 км на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом сам спортсмен сообщил телеканалу NRK.

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В воскресенье Клебо финишировал первым в марафоне, но позднее был дисквалифицирован после протеста сборной России. В борьбе с ним на финишной прямой сломал палку лидировавший на тот момент Александр Большунов, из-за чего россиянин стал третьим, а еще один норвежец Эмиль Иверсен - вторым. После дисквалификации золотая медаль досталась Иверсену, серебряная - Большунову, бронзовая - норвежцу Симену Крюгеру. "Я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно. Я хочу думать позитивно и забыть об этом. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как привередливого лыжника", - сказал Клебо.