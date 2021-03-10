{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Норвежская лыжная ассоциация отозвала апелляцию на дисквалификацию Клебо по его просьбе

В воскресенье норвежец финишировал первым в марафоне на чемпионате мира, но был наказан после рассмотрения протеста со стороны сборной России
Йоханнес Клебо Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Йоханнес Клебо
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Федерация лыжных видов спорта Норвегии отозвала апелляцию на решение о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо в гонке на 50 км на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом сам спортсмен сообщил телеканалу NRK.

На эту тему
Триллер в марафоне. Большунов отвоевал второе место в последней гонке чемпионата мира

В воскресенье Клебо финишировал первым в марафоне, но позднее был дисквалифицирован после протеста сборной России. В борьбе с ним на финишной прямой сломал палку лидировавший на тот момент Александр Большунов, из-за чего россиянин стал третьим, а еще один норвежец Эмиль Иверсен - вторым. После дисквалификации золотая медаль досталась Иверсену, серебряная - Большунову, бронзовая - норвежцу Симену Крюгеру.

"Я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно. Я хочу думать позитивно и забыть об этом. Я не хочу, чтобы меня воспринимали как привередливого лыжника", - сказал Клебо.

"Я продолжаю считать, что не сделал ничего плохого, никому не создавал помех. Но я просто не могу продолжать дело с апелляцией, независимо от конечного результата, я хочу сказать "стоп", я уведомил ассоциацию о своем решении. Я хочу, чтобы Эмиль [Иверсен] получил свою славу как настоящий победитель, он очень хороший друг, заслуживает уважения. И я с нетерпением жду встречи с Большуновым, хочу его поздравить, мы будем соревноваться еще много лет, хорошо, что у нас с ним очень хорошие отношения", - отметил 24-летний спортсмен.

Клебо на прошедшем чемпионате мира завоевал три золотые медали, всего в его активе шесть побед на мировых первенствах, а также три золотые награды Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
ATP
Теннисист Федерер выиграл первый матч после более чем годичного перерыва
Швейцарец не выходил на корт после Australian Open - 2020
Читать полностью