Поздняков: чистые атлеты могут быть уверены, что МОК при Бахе будет отстаивать их права

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чистые спортсмены могут быть уверены, что Международный олимпийский комитет (МОК) под руководством Томаса Баха будет отстаивать их права. Такое мнение высказал ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. В среду он был переизбран на новый четырехлетний срок.
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"С моей точки зрения тот факт, что кандидатуру Томаса Баха на безальтернативной основе поддержало олимпийское сообщество, свидетельствует в первую очередь об уважении и доверии к нему самых разных представителей большой олимпийской семьи, которые порой диаметрально расходятся в позициях и взглядах по тем или иным вопросам. Президенту МОК удалось с честью провести главную спортивную организацию через очень непростой период глобальных проблем, успешно реализовать основные пункты Олимпийской повестки - 2020 и сохранить целостность олимпийского движения. И главное, чистые спортсмены всех стран сегодня могут быть уверены в том, что МОК под руководством Томаса Баха всегда будет отстаивать их законные права и интересы, оказывать любое содействие как во время карьеры, так и после ее завершения. Сейчас перед МОК стоят новые серьезные вызовы, и как сказал Бах после своего переизбрания, нам всем предстоит стать не только "быстрее, выше, сильнее", но и сделать это вместе", - отметил Поздняков.
"Избрание же Томаса Баха на пост президента на новый срок говорит о том, что именно его вся олимпийская семья видит в роли единого лидера", - добавил президент ОКР.
Бах является олимпийским чемпионом в фехтовании 1976 года. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.