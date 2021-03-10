Поздняков: чистые атлеты могут быть уверены, что МОК при Бахе будет отстаивать их права

Баху 67 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. В среду он был переизбран на новый четырехлетний срок.

"С моей точки зрения тот факт, что кандидатуру Томаса Баха на безальтернативной основе поддержало олимпийское сообщество, свидетельствует в первую очередь об уважении и доверии к нему самых разных представителей большой олимпийской семьи, которые порой диаметрально расходятся в позициях и взглядах по тем или иным вопросам. Президенту МОК удалось с честью провести главную спортивную организацию через очень непростой период глобальных проблем, успешно реализовать основные пункты Олимпийской повестки - 2020 и сохранить целостность олимпийского движения. И главное, чистые спортсмены всех стран сегодня могут быть уверены в том, что МОК под руководством Томаса Баха всегда будет отстаивать их законные права и интересы, оказывать любое содействие как во время карьеры, так и после ее завершения. Сейчас перед МОК стоят новые серьезные вызовы, и как сказал Бах после своего переизбрания, нам всем предстоит стать не только "быстрее, выше, сильнее", но и сделать это вместе", - отметил Поздняков.

"Избрание же Томаса Баха на пост президента на новый срок говорит о том, что именно его вся олимпийская семья видит в роли единого лидера", - добавил президент ОКР.

Бах является олимпийским чемпионом в фехтовании 1976 года. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.