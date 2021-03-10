Лыжники сборной России планируют принять участие в Югорском марафоне

ТАСС, 10 марта. Лыжники сборной России намерены принять участие в международном Югорском марафоне, который пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске. Также заявку на участие подал представитель США, сообщили журналистам в пресс-службе "Юграмегаспорта".

"Мы ожидаем, что на марафон приедут не только почетные гости, легендарные лыжники Николай Зимятов, Александр Завьялов, Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Александр Легков, Сергей Устюгов, Александр Большунов, но и члены сборной России, буквально несколько дней назад завоевавшие медали чемпионата мира в Оберстдорфе. Что касается других участников гонки, в Ханты-Мансийск готовятся приехать лыжники-любители из 32 субъектов Российской Федерации. Также заявку подал представитель США", - сказал президент Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин.

Директор "Юграмегаспорта" Валерий Радченко добавил, что на данный момент на гонку зарегистрировался 981 человек. "Учитывая то, что незадолго до марафона в Ханты-Мансийске завершится чемпионат России по биатлону, мы ожидаем, что часть спортсменов задержится в Югре и тоже примет участие в Югорском лыжном марафоне", - добавил он.

Ежегодно на данное спортивное событие собирается около 4 тыс. российских и зарубежных гостей и участников, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Участники гонки могут выбрать одну из трех дистанций - 5, 25 или 50 км свободным стилем. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса.