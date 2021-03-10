Бах: решение о проведении Олимпиады в Токио без иностранных болельщиков еще не принято

ТАСС, 10 марта. Решение о проведении летней Олимпиады в Токио без иностранных зрителей еще не принято. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Во вторник агентство Киодо сообщило, что правительство Японии не намерено приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду. В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта. Однако местные СМИ неоднократно сообщали, что даже после полного снятия режима ЧС местные власти хотели бы на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам.

"Мы консультируемся с японским правительством, с оргкомитетом "Токио-2020". Мы нацелены на то, чтобы принять решение об иностранных болельщиках как можно быстрее, поскольку это связано с рядом сопутствующих вопросов, в числе которых билетная программа", - сказал Бах.

"Это вопрос общей безопасности Игр, вопрос заполняемости стадионов. Пока мы оставляем дверь открытой, мы будем действовать с учетом развития ситуации, посмотрим, что произойдет в мае и июне", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.