Российские гандболисты победили команду Чехии в отборочном матче чемпионата Европы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Чехии в домашнем матче группового этапа третьего отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года. Встреча состоялась завершилась со счетом 28:27.

"И все равно запишем в плюс".

"И все равно запишем в плюс". Российские гандболисты не сумели выйти в плей-офф ЧМ

Российская команда провела третий матч в квалификации первенства Европы, ранее российские гандболисты провели две встречи со сборной Украины, первая завершилась вничью (27:27), во второй россияне одержали победу (30:28).

Сборная России с пятью баллами лидирует в таблице группы 3, сборная Украины идет на втором месте с тремя набранными очками. Команды Чехии и Фарерских островов очков не набрали.

По итогам группового этапа первые две команды от каждой из восьми групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата, еще четыре места займут лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах. Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.