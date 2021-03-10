"Локомотив-Кубань" обыграл "Тренто" и вышел в четвертьфинал баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 10 марта. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над итальянским "Тренто" со счетом 100:86 в домашнем матче заключительного тура топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Тренто" Джакори Уильямс, в его активе 27 очков. В составе краснодарской команды больше всех очков набрал форвард Миндаугас Кузминкас - 26. Дабл-дабл оформил разыгрывающий "Локомотива-Кубани" Мантас Калниетис - 21 очко и 10 результативных передач.

В турнирной таблице группы F "Локомотив-Кубань" вышел на второе место, одержав в шести матчах три победы, "Тренто" также имеет в активе три победы.

Ранее место в плей-офф Еврокубка себе обеспечил другой российский клуб - казанский УНИКС.