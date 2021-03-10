Агент Дацюка сообщил, что хоккеист примет решение о своем будущем позже

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский нападающий екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Павел Дацюк примет решение о своем будущем позже. Об этом ТАСС сообщил агент 42-летнего игрока Дэн Мильштейн.

"Авангард" выиграл у "Автомобилиста" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

В среду "Автомобилист" уступил "Авангарду' в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3 и завершил борьбу за Кубок Гагарина.

"Все как и обычно. Павел примет решение позже", - сказал Мильштейн.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Дацюк в 51 игре набрал 35 (12 голов + 31 результативная передача) очков. В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта", чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.