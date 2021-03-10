Хоккеист "Рейнджерс" Панарин не примет участия в ближайшем матче НХЛ

ТАСС, 10 марта. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостона". Об этом сообщил главный тренер команды Дэвид Куинн, чей комментарий приводит журналист телеканала USA Today Винс Меркоглиано в своем Twitter .

Панарин в среду вернулся к тренировкам с "Рейнджерс". 20 февраля бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. НХЛ поддержала россиянина, клуб и агент игрока отвергли обвинения в его адрес. Панарин из-за сложившейся ситуации 22 февраля был выведен из состава и пропустил восемь встреч.

"Мы рады, что он вернулся. Мы не знаем, когда он снова сыграет", - сказал Куинн, отметив, что форвард выглядит хорошо готовым физически.

Встреча "Бостон" - "Рейнджерс" пройдет в ночь на 12 марта.

Панарину 29 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.