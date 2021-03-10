СКА обыграл минское "Динамо" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 марта. Петербургский СКА одержал победу дома над минским "Динамо" со счетом 4:3 в овертайме в пятом матче серии первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал. Матч прошел в Санкт-Петербурге в присутствии 8 427 зрителей.

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В составе СКА шайбы забросили Эмиль Галимов (25-я и 30-я минуты), Кирилл Марченко (58) и Антон Бурдасов (69). У гостей отличились Павел Варфоломеев (4, 43) и Денис Мосалев (44)

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу СКА. В трех первых встречах петербуржцы одержали победы со счетом 4:2, 6:4 и 4:3 в овертайме, в четвертой выиграли минчане со счетом 2:1.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом - минское "Динамо" (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Минское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2020/21), команда ни разу не преодолевала первый раунд.

Ранее в четвертьфинал вышли московские ЦСКА и "Динамо", ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс" и омский "Авангард".