Определились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ на Западе

ТАСС, 10 марта. Все пары четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились в Западной конференции.

СКА обыграл минское "Динамо" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

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В среду на Западе путевку в 1/4 финала плей-офф завоевали петербургский СКА и московское "Динамо". Таким образом, полуфиналистов в сериях до четырех побед выявят московский ЦСКА и ярославский "Локомотив", СКА и столичное "Динамо".

На Востоке в четвертьфинал ранее вышли омский "Авангард" и казанский "Ак Барс". Продолжаются серии "Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан) и "Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск).

Четвертьфинал плей-офф КХЛ начнется 17 марта.