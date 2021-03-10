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КХЛ

Определились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ на Западе

В четвертьфинале состоятся серии ЦСКА - "Локомотив", СКА - "Динамо"
Игроки СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Игроки СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 10 марта. Все пары четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились в Западной конференции.

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В среду на Западе путевку в 1/4 финала плей-офф завоевали петербургский СКА и московское "Динамо". Таким образом, полуфиналистов в сериях до четырех побед выявят московский ЦСКА и ярославский "Локомотив", СКА и столичное "Динамо".

На Востоке в четвертьфинал ранее вышли омский "Авангард" и казанский "Ак Барс". Продолжаются серии "Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Нур-Султан) и "Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск).

Четвертьфинал плей-офф КХЛ начнется 17 марта.

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