Тренер "Автомобилиста" Питерс заявил, что надеется продолжить работу в клубе

В среду "Автомобилист" уступил "Авангарду' в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3 и завершил борьбу за Кубок Гагарина. Контракт Питерса с "Автомобилистом" рассчитан до окончания следующего сезона.

"КХЛ - отличная лига, тут много хороших игроков и потрясающие тренеры. Для всех был непростой сезон, надеюсь, что весь мир сможет преодолеть пандемию и следующий сезон станет более нормальным. Я до сих пор хочу увидеть различные города, куда мы ездили играть, надеюсь, что все нормализуется. С нетерпением жду следующего сезона, надеюсь, что я продолжу работать в "Автомобилисте", - отметил Питерс.

Главный тренер "Автомобилиста" подчеркнул, что пока не разговаривал с 42-летним капитаном команды Павлом Дацюком о его будущем. "Павел - великий игрок, который выиграл все возможные титулы. Мы еще не говорили на эту тему, потому что когда сезон заканчивается - это очень разочаровывающее время. Думаю, ему потребуется время, чтобы все взвесить и сообщить нам о своем решении", - сказал Питерс.

Питерс возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" и "Калгари", а также работал помощником главного тренера в "Детройте". Специалист руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, под его руководством канадцы стали чемпионами мира, обыграв в финале команду Финляндии (2:0). Также возглавлял сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании, тогда канадские хоккеисты заняли четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды турнира сборной США (1:4).