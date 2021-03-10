Хоккеист Дацюк сообщил, что летом будет думать о продолжении карьеры

ТАСС, 10 марта. Капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк летом будет думать о продолжении игровой карьеры. Об этом 42-летний хоккеист рассказал на пресс-конференции.

В среду "Автомобилист" уступил "Авангарду' в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3 и завершил борьбу за Кубок Гагарина. Ранее агент Дацюка Дэн Мильштейн сообщил ТАСС, что Дацюк примет решение относительно своего будущего позднее.

"Пока не думал об этом. Скорее всего, буду думать об этом летом, сейчас не хочется об этом думать", - сказал Дацюк.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Дацюк в 51 игре набрал 35 (12 голов + 31 результативная передача) очков. В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта", чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.