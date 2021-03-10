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Влияние коронавируса на спорт

Финал Кубка Женской хоккейной лиги перенесен на более поздний срок из-за коронавируса

Первая встреча финальной серии была запланирована на 13 марта

ТАСС, 10 марта. Финальные матчи плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) между уфимской "Агиделью" и шэньчжэньским "КРС Ванке Рэйз" перенесены на более поздний срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Несколько хоккеисток "Агидели" сдали ПЦР-тесты, которые дали первично положительный результат. Первая встреча финальной серии была запланирована на 13 марта. Новые даты финала ЖХЛ станут известны позднее.

В плей-офф ЖХЛ выходят четыре команды. В полуфинале "Агидель" со счетом 2-1 в серии обыграла нижегородский "СКИФ", а "КРС Ванке Рэйз" оказался сильнее красноярской "Бирюсы" (2-0). Действующим чемпионом ЖХЛ является "КРС Ванке Рэйз".

ЖХЛ была основана в 2015 году, она заменила чемпионат России среди женщин, в нынешнем розыгрыше принимали участие девять команд. В сезонах-2015/16 и 2016/17 участвующие команды разыгрывали Кубок ЖХЛ в круговом турнире, далее обладатель главного трофея определялся через плей-офф.

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