"Зенит" предложит болельщикам пройти вакцинацию от коронавируса перед игрой с "Ахматом"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" предложит болельщикам сделать прививку от коронавируса перед домашнем матчем Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Зенита".

Встреча 22-го тура чемпионата России пройдет на "Газпром Арене" 13 марта.

"Клуб принял решение участвовать в городской программе массовой вакцинации, чтобы сделать процедуру максимально доступной для каждого, так как "Газпром Арена" - самый посещаемый стадион даже в условиях пандемии. Наш стадион обслуживает огромный поток людей каждый матч, меры безопасности на высшем уровне, поэтому идею сразу поддержали в городской администрации. Условия вакцинирования максимально комфортные для болельщиков: без предварительной записи, бесплатно, безопасная логистика, а вторую прививку можно будет сделать в своей поликлинике по направлению", - сообщили в пресс-службе "Зенита".

"Зенит" после 21 тура набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" имеет в активе 26 очков и располагается на 11-й строчке.