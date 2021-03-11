"Ливерпуль" снова обыграл "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (71-я минута) и Садио Мане (74).

Встреча, которая изначально должна была пройти в Ливерпуле, была перенесена в Будапешт. Перенос связан с тем, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. В случае поездки на ответный матч в Англию, футболисты и тренерский штаб "Лейпцига" были бы вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Германию. Первая игра также была проведена в Будапеште.

Этот матч был формально домашним для "Ливерпуля". Команда прервала серию без побед в домашних матчах, которая составляла восемь встреч. Также "Ливерпуль" прервал серию из шести поражений на своем поле.

Первый матч также завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Таким образом, английский клуб пробился в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Соперник "Ливерпуля" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.