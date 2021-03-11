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Лига чемпионов

"Ливерпуль" снова обыграл "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Английский клуб победил в обеих встречах 1/8 финала со счетом 2:0
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп EPA-EFE/Szilard Koszticsak
Описание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
© EPA-EFE/Szilard Koszticsak

ТАСС, 11 марта. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над "Лейпцигом" со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (71-я минута) и Садио Мане (74).

Встреча, которая изначально должна была пройти в Ливерпуле, была перенесена в Будапешт. Перенос связан с тем, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. В случае поездки на ответный матч в Англию, футболисты и тренерский штаб "Лейпцига" были бы вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию после возвращения в Германию. Первая игра также была проведена в Будапеште.

Этот матч был формально домашним для "Ливерпуля". Команда прервала серию без побед в домашних матчах, которая составляла восемь встреч. Также "Ливерпуль" прервал серию из шести поражений на своем поле.

Первый матч также завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Таким образом, английский клуб пробился в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Соперник "Ливерпуля" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

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