"Барселона" впервые с 2007 года не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

В составе хозяев забитым мячом отметился Килиан Мбаппе (31-я минута, с пенальти), у гостей отличился Лионель Месси (37). На третьей добавленной к первому тайму минуте Месси не реализовал пенальти. Аргентинец не смог реализовать 11-метровый удар в матче Лиги чемпионов впервые с февраля 2015 года, с тех пор он восемь раз успешно исполнял пенальти.

ТАСС, 20 марта. Французский футбольный клуб ПСЖ на своем поле сыграл вничью с испанской "Барселоной" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лангле привез очень странный пенальти, а Мбаппе его уверенно вколотил ✅ Нарушение на Икарди было? pic.twitter.com/1ZCqcUpWo7

Мбаппе в возрасте 22 лет и 80 дней стал самым молодым игроком, который достиг отметки в 25 забитых мячей в Лиге чемпионов. Французский форвард превзошел достижение Месси (22 года 286 дней).

Стоило Кейлору моргнуть, как Месси пальнул ему с тридцати метров ☄ Вот кого сегодня точно не стоит недооценивать ☝ pic.twitter.com/mnqnt1gjjq

"Барселона" и ПСЖ провели 13-й матч друг против друга. В предыдущих 12 встречах пять раз побеждала испанская команда, четырежды - французская, еще три матча завершились вничью. Перед этим сезоном команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17, тогда "Барселона" после гостевого поражения со счетом 0:4 сумела добыть путевку в следующий раунд плей-офф, на своем поле обыграв ПСЖ со счетом 6:1.

Зато Навас потащил от Месси пенальти ‍♂️ Фанаты «Реала» сейчас особенно гордятся Кейлором pic.twitter.com/WC8qyXVhyY

Первый матч завершился крупной победой ПСЖ со счетом 4:1. Таким образом, французский клуб пробился в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. "Барселона" не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2006/07. Тогда испанская команда по сумме двух встреч уступила английскому "Ливерпулю" (1:2, 1:0).

Соперник ПСЖ по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.