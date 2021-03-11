Олимпийский комитет США готов к ограничениям по допуску зрителей на Играх в Токио

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет США готов к тому, что зрители из других стран, в том числе и из США не смогут вживую посмотреть Олимпиаду в Токио (Япония) в свете ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявила в среду в ходе телеконференции из Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс, отметив, что во главе угла должно стоять здоровье спортсменов и организаторов соревнований.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии не намерено приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио.

"Вы видели сообщения о том, что зрителей из других стран могут не пустить в Японию. Наша первоочередная забота - безопасность атлетов и представителей принимающей японской стороны, мы в целом готовы принять все необходимые жертвы, чтобы спортсмены смогли принять участие", - сказала Лайонс.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.