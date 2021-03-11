СМИ: Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в конце сезона

Олимпиада в Токио

В Олимпийском комитете США уверены, что Игры в Токио состоятся

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года

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