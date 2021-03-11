Шахматный турнир претендентов возобновится в екатеринбургском отеле "Хаятт"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Отель "Хаятт" в Екатеринбурге останется местом проведения турнира претендентов на шахматную корону, который возобновится в апреле. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. В марте 2020 года участники успели провести все партии первого круга.

Ранее Степанян сообщал ТАСС, что организаторами турнира обсуждается вопрос смены площадки после приостановки соревнований, например, на резиденцию губернатора или "Синару Центр".

"Да, пришло письмо от [Аркадия] Дворковича (президент Международной шахматной федерации (FIDE) - прим. ТАСС), отелем проживания, по крайней мере, прописан "Хаятт". И сам турнир, думаю, тоже будет проходить в "Хаятте", не будем выводить спортсменов из отеля", - сказал он.

По его словам, подготовка к турниру "идет по плану", в ближайшие дни начнутся оперативные совещания, касающиеся соревнований. Спортсмены начнут приезжать в Екатеринбург уже в апреле, уточнил Степанян.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщал ТАСС, что площадка для проведения соревнований останется прежней.