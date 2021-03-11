Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

В составе "Миннесоты" шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (1-я, 46-я минуты), Кирилл Капризов (42), Карсон Суси (48). У "Вегаса" отличился Дилан Коглан (2, 55, 58). Капризов был вынужден пропустить часть первого периода из-за кровотечения, вызванного попаданием шайбы в область головы.

Россиянин забросил седьмую шайбу в своем первом сезоне в НХЛ. Всего на счету Капризова 20 очков (7 голов + 13 передач) в 24 матчах. Он стал первый хоккеистом в истории "Миннесоты", достигшим этого показателя в дебютном сезоне в НХЛ. Россиянин также является лучшим бомбардиром-новичком, далее идут игроки "Оттавы" Тим Штюцле (15; 6+9) и Джош Норрис (15; 5+10). Коглан оформил хет-трик, забросив первые три шайбы в НХЛ.

"Миннесота" второй раз подряд обыграла "Вегас" и, набрав 31 очко в 24 матчах, занимает третью позицию в таблице Западного дивизиона. "Вегас" находится на первом месте с 33 очками за 23 игры.

Следующий матч "Миннесота" проведет 13 марта дома против "Аризоны". "Вегас" в этот же день сыграет в гостях с "Сент-Луисом".