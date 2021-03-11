Хоккеист Чехович вернется в систему "Сан-Хосе" через несколько дней

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский нападающий Иван Чехович, проведший сезон-2020/21 в нижегородском "Торпедо", через несколько дней вернется в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". Об этом ТАСС сообщил агент форварда Марк Гандлер.

С 20 октября Чехович находился в аренде в "Торпедо". В 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий забросил 17 шайб и сделал 17 голевых передач. В плей-офф на счету 22-летнего хоккеиста два гола в четырех играх. "Торпедо" уступило "Ак Барсу" со счетом 0-4 в серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

"Через несколько дней Ваня полетит в Сан-Хосе", - сказал Гандлер.

В 2017 году Чехович был выбран на драфте НХЛ в седьмом раунде под 212-м номером. В досрочно завершившемся сезоне-2019/20 он провел 42 матча в фарм-клубе "Сан-Хосе" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрал 12 очков (четыре гола + восемь передач). До этого три сезона форвард играл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), где на его счету 224 (98+126) очка в 191 матче.

В составе сборной России он становился серебряным (2016) и бронзовым (2017) призером юниорских чемпионатов мира.