Стерлинг рассказал, когда будет готов провести бой-реванш против Яна

ТАСС, 11 марта. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) американец Алджамейн Стерлинг проведет бой-реванш против россиянина Петра Яна, когда восстановит свое здоровье. Об этом заявил Стерлинг, комментарий которого приводит телеканал ESPN .

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула в UFC. В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом. После боя 31-летний американец был доставлен в больницу и впоследствии выписан. Согласно решению атлетической комиссии штата Невада, американец не может проводить контактные тренировки до 21 апреля, а бои - до 6 мая.

"Как бы я не хотел повторить этот бой, мне нужно сделать то, что подходит мне. Я прислушиваюсь к советам UFC, советам врачей. Когда я почувствую себя хорошо и буду готов, мы все уладим и состоится бой-реванш", - сказал Стерлинг.

Ян проводил первый бой в ранге чемпиона. В его активе 15 побед и два поражения в смешанных единоборствах. На счету Стерлинга 20 побед и три поражения.