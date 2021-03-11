Путин поздравил фристайлиста Бурова с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российского фристайлиста Максима Бурова с победой на чемпионате мира по фристайлу в акробатике. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфальным, "золотым" выступлением в Алма-Ате. Вы блестяще справились с поставленными задачами, ярко и убедительно подтвердили свой чемпионский титул. Уверен, что такая красивая победа порадует ваших тренеров и болельщиков, послужит вдохновляющим примером для товарищей по команде", - подчеркнул президент.

Путин также пожелал Бурову успехов и новых свершений.

10 марта Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу. Буров стал двукратным чемпионом мира, первую золотую медаль он выиграл в 2019 году.

Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), под флагом Олимпийского комитета России.

Турнир в Казахстане завершится командными соревнованиями 11 марта.