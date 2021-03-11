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Мировой футбол

СМИ: футболист "Ювентуса" Роналду может перейти в "Интер Майами" летом

Форвард всерьез задумался об уходе после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов, клуб не собирается препятствовать переговорам Роналду с другими клубами

ТАСС, 11 марта. Португальский форвард итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду контактировал с владельцем "Интер Майами" Дэвидом Бекхэмом о возможности перехода в клуб Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает портал Daily Star.

По информации портала Transfermarkt, контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Портал Daily Star сообщает, что после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. Зарплата Роналду в "Ювентусе" составляет €31 млн в год. Руководство команды из Турина планирует разгрузить зарплатную ведомость во время летнего трансферного окна и не будет мешать переговорному процессу Роналду с другими клубами.

Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За "Ювентус" он выступает с 2018 года.

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Криштиану РоналдуМировой футбол
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