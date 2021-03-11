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Летние олимпийские виды спорта

Скейт-парк будет снова открыт в Нижнем Новгороде к 800-летию города

В 2019 году в Нижнем Новгороде прошел первый чемпионат Европы по скейтбордингу
Нидерландская скейтбордистка Кэнди Якобс на первом в истории чемпионате Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Нидерландская скейтбордистка Кэнди Якобс на первом в истории чемпионате Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Скейт-парк, который Нижний Новгород унаследовал после проведения первого чемпионата Европы по скейтбордингу, будет открыт в 2021 году к 800-летию города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта Нижегородской области.

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В октябре 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что все конструкции площадки, на которой в Нижнем Новгороде проводился первый чемпионат Европы по скейтбордингу, будут переданы региону. Первоначально власти планировали подобрать площадку для скейт-парка и смонтировать его в 2020 году.

"В этом году в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода планируется смонтировать скейт-парк, который унаследовал наш регион после проведения чемпионата Европы по скейтбордингу в 2019 году, в эллинге на Гребном канале", - отметили в ведомстве.

Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу прошел в Нижнем Новгороде 10-12 октября 2019 года. Его участниками стали спортсмены из 25 стран. Соревнования посетили более 5,5 тыс. зрителей.

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