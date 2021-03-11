Российские фристайлисты выиграли соревнования в командной акробатике на чемпионате мира

ТАСС, 11 марта. Россияне Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов заняли первое место в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике. Чемпионат мира по фристайлу проходил в Алма-Ате.

Российские фристайлисты завоевали семь медалей на чемпионате мира в Алма-Ате

В общей сумме Никитина, Буров и Кротов набрали 300,94 балла. Сборная Швейцарии с 293,46 балла заняла второе место, команда США (283,97) стала третьей.

Никитиной 22 года, в среду она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в лыжной акробатике. На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2019 году, Никитина выиграла серебряную награду в этой дисциплине и бронзовую в соревнованиях смешанных команд по лыжной акробатике. Также в ее активе серебряная и бронзовая медали Универсиады в Красноярске того же года.

Бурову 22 года, он является двукратным чемпионом мира в акробатике (2019, 2021). Также в его активе бронза мирового первенства (2019) в командных соревнованиях, золото и бронза Универсиады в Красноярске. Для 28-летнего Кротова эта медаль стала второй на чемпионатах мира, ранее он завоевал бронзу в лыжной акробатике в Алма-Ате.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина, двоеборцы и фристайлисты из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды под названием Russian Ski Federation (RSF).

Следующий чемпионат мира по фристайлу пройдет с 25 января по 5 февраля 2023 года в Грузии.