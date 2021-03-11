Футболист "Фиорентины" Кокорин тренируется по индивидуальной программе

6 марта стало известно, что Кокорину было диагностировано минимальное повреждение прямой мышцы бедра левой ноги.

"До вчерашнего дня Кокорин тренировался отдельно. Мы день за днем будет следить за тем, как будет развиваться ситуация. На данный момент мы не знаем, сыграет ли он против "Беневенто", - сообщили в пресс-службе.

29-летний форвард выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча и не отметился результативными действиями. Флорентийский клуб с 26 очками после 26 игр занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре "Фиорентина" сыграет в гостях с "Беневенто" 13 марта.